Reprezentacja zagra we wrześniu na stadionie w Gdańsku. Mecz Polska - Belgia w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata kobiet Paweł Stankiewicz

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zagra we wrześniu w Gdańsku. To pierwszy mecz kobiecej drużyny narodowej na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.