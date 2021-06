Reprezentacja Polski w Trójmieście. Jak dostać się na trening naszej drużyny narodowej? Sesja otwarta dla kibiców 10 czerwca o godz. 17.00

Otwarte treningi reprezentacji Polski na stadionie w Gdańsku

Publiczne sesje treningowe organizowane są przez miasto Gdańsk oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Na razie uzgodniono, że dwa treningi piłkarskiej reprezentacji Polski będą dostępne dla widzów na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Niewykluczone, że w momencie przejścia naszej drużyny do kolejnej fazy rozgrywek Euro 2020, odbędą się kolejne publiczne treningi.

Z racji obostrzeń pandemicznych liczba widzów, którzy mogą oglądać pojedynczy trening jest ograniczona. Na stadionie w Gdańsku będzie mogło zasiąść do 5 tysięcy osób. Zajęcia biało-czerwonych trwać będą ponad godzinę. W czwartek, 10 czerwca i we wtorek, 15 czerwca rozpoczną się o godz. 17.00.

Jak dostać się na otwarty trening reprezentacji Polski?

Aby wejść na limitowane wydarzenie, należy otrzymać zaproszenie. Znamy już szczegóły ubiegania się o wejściówki na pierwszy trening (10 czerwca). W środę, 9 czerwca o godz. 12.00 na stronie Polsat Plus Arena Gdańsk udostępniony zostanie link do formularza. Formularz ten należy wypełnić, a następnie na e-mail wysłane zostanie zaproszenie upoważniające do uczestnictwa w sesji treningowej 10 czerwca o godzinie 17.00. Jedna osoba może wygenerować maksymalnie cztery wejściówki. Zaproszenia są bezpłatne, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność zapisów w systemie, aż do wyczerpania.