Reprezentacja Polski trenowała na stadionie w Gdańsku w otoczeniu 5 tysięcy szczęśliwych kibiców, którzy dostali wejściówki ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Euro 2020 Gdańsk. Za nami pierwszy z dwóch zaplanowanych do tej pory treningów otwartych reprezentacji Polski na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. W czwartek, 10 czerwca wybrańcy Paulo Sousy ćwiczyli, a na trybunach zebrało się ok. 5 tysięcy kibiców, głównie z Trójmiasta.