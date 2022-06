Reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski zatrzymał pijanego kierowcę. Odebrał wyróżnienie z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

W zeszłym tygodniu Grzegorz Armatowski uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy. Zdarzenie miało miejsce niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Jak przekazało Radio Gdańsk, "kierowca opla jechał szybko i niebezpiecznie. [...] W Wojanowie opel zjechał na chodnik, wówczas reporter zajechał mu drogę i odebrał kierowcy kluczyki. Natychmiast wezwał policję, która szybko zjawiła się na miejscu".

Grzegorz Armatowski, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", wrócił pamięcią do tego zdarzenia.

- Nie uważam, że zrobiłem coś nadzwyczajnego. Widząc sposób jazdy tego kierującego, musiałem zareagować. Mężczyzna wyprzedzał na podwójnej ciągłej, a także jechał bardzo niebezpiecznie, zmuszając innych kierujących do zjeżdżania na pobocze. Musiałem szybko zareagować, by nie doprowadzić do tragedii. Błyskawicznie zadziałała też policja z Pruszcza Gdańskiego, która już po 10 minutach od zgłoszenia, przyjechała na miejsce i przejęła kierującego.