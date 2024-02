Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w Malborku. Parafia Miłosierdzia Bożego znalazła się na trasie peregrynacji

Peregrynacja relikwii rodziny Ulmów. Wprowadzone do kościoła na Wielbarku

Relikwie beatyfikowanej rodziny Ulmów wędrują po kraju od ponad czterech miesięcy decyzją Konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie zostało zainaugurowane 24 września mszą św. na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin.

Peregrynacja relikwii bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci została zaproponowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, za zgodą abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego i we współpracy z archidiecezją przemyską. Inicjatywę tę zatwierdzili biskupi podczas 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego 13 i 14 marca 2023 r. w Warszawie.

W sobotę (10 lutego) relikwie dotarły z diecezji gdańskiej do elbląskiej, najpierw do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim, a stamtąd zostały przewiezione do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Malborku.