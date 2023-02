Rektorzy i badacze z całej Europy przyjadą do Gdańska. Politechnika stanie się centrum dyskusji o europejskim szkolnictwie

Politechnika Gdańska centrum europejskiego szkolnictwa

European University Association organizuje tę konferencję co roku. Teraz po raz pierwszy przyjedzie ona do Gdańska. EUA to organizacja, która odgrywa ważną rolę w polityce Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań oraz innowacji. Uczeni z 49 krajów odwiedzą stolicę województwa pomorskiego już 20 kwietnia.

ZOBACZ TAKŻE: Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczną nowy semestr akademicki. Pierwszy wykład w ZSO