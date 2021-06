Rekrutacja na studia ciągle trwa. Sprawdź najważniejsze terminy na uczelniach w Gdańsku i Gdyni

Fizyka, oceanografia, biologia, a może jeszcze coś innego? Ci, którzy wciąż zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów, czasu mają już niewiele. Sprawdziliśmy, do kiedy na kandydatów czekają uczelnie w Trójmieście.

Nabór na PG i UG

Już w połowie maja rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Gdańską. Wciąż jeszcze można się zgłaszać. Ci, którzy chcą studiować na studiach stacjonarnych I stopnia, mają czas do 7 lipca 2021. Do wyboru przyszłych studentów są 34 kierunki.

Z kolei 1 czerwca wystartowała rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim. Zakończenie rejestracji jest różne dla poszczególnych kierunków, np. dla biologii na studiach stacjonarnych I stopnia – 12 lipca, dla amerykanistki (również studia stacjonarne I stopnia) – 9 lipca, a pedagogiki – 19 lipca.

Przedstawiciela Uniwersytetu Gdańskiego zapytaliśmy, o to, czy sporo osób już skorzystało z opcji rejestracji.