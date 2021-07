Rekrutacja na studia budzi wątpliwości. Ci, którzy nie dostali się na wybrany kierunek, przyczynę widzą w kandydatach... z zagranicy Monika Jankowska

123rf

Kolejne uczelnie ogłaszają listy zakwalifikowanych na studia. Głównym kryterium przyjęcia jest matura – a ta, choć w okrojonym zakresie, nie poszła najlepiej. Ale ci, którzy nie dostali się na wymarzoną uczelnię, zwracają uwagę na inny fakt – wśród przyszłych studentów, i to na samych szczytach list rankingowych, dużo jest Ukraińców. Co wpłynęło na to, że nasi wschodni sąsiedzi chcą u nas studiować? I co sprawiło, że są tak wysoko w rankingach?