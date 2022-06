Rekrutacja. Co jeśli masz za mało punktów, żeby się dostać do szkoły średniej? Za mało punktów do liceum. Co zrobić? Jak sobie poradzić?

Rekrutacja do szkół średnich 2022 - terminy

Rekrutacja do większości szkół średnich ruszyła już 16 maja. Uczniowie od tego momentu mogą składać wnioski o przyjęcia do wymarzonego liceum lub technikum. Zazwyczaj dokumenty te można składać aż do końca roku szkolnego.

1 lipca uczniowie poznają swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a 8 lipca będą mogli odebrać oficjalne dokumenty potwierdzające udział w egzaminie, które są niezbędne do kolejnego etapu rekrutacji.

Wyniki rekrutacji uczniowie poznają między 19 a 21 lipca. Aby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, uczeń musi donieść oryginalne dokumenty do wybranej placówki (świadectwo i wyniki egzaminu).

Jeżeli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie (zwykle do końca lipca), zostanie usunięty z listy osób zakwalifikowanych i tym samym zwolni miejsce osobom, które chcą wziąć udział w naborze dodatkowym.