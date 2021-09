Rekonstrukcja historyczna w Wejherowie. Oblężenie twierdzy Białej i pokaz rzemiosła

Tegoroczna rekonstrukcja historyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego z Wejherowa zatytułowana jest "Czyli jak to z Jakubem Wejherem było". Wydarzenie do obejrzenia będzie dostępne jedynie na żywo w Internecie na Facebooku w sobotę 11 września w godz. od 12 do 21 na specjalnie ku temu założonym wydarzeniu - kliknij TUTAJ