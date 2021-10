Red Bull BC One World Final Gdańsk 2021. Najlepsi zawodnicy z całego świata opanują 6 listopada halę Ergo Arena

Red Bull BC One World Final Gdańsk 6.11.2021

Droga do Red Bull BC One World Final jest długa i kręta. Udział w światowym finale najważniejszych zawodów breakingowych mają absolutnie najlepsi. Seria wydarzeń obejmuje ponad 60 imprez kwalifikacyjnych w 30 krajach.

W rywalizacji o udział w gdańskim finale zawodów nie mogło zabraknąć Polaków. W tym roku najlepsi b-boye i b-girls z Polski mieli aż trzy szanse, aby zmierzyć się ze sobą w tanecznych pojedynkach. Podczas imprez kwalifikacyjnych: Red Bull BC One City Cypher w Gdańsku (8 maja) oraz w Warszawie (15 maja) wyłonionych zostało po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-girls. Otrzymali oni dzikie karty i zostali zaproszeni do finałowej szesnastki na Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie (3 lipca).

Zwycięzcy Red Bull BC One Cypher Poland w kategoriach b-boys i b-girls – Zawisza i Mery Berry - zaprezentują się na Red Bull BC One World Final w Gdańsku. O tym, czy ostatecznie zmierzą się w finałowych pojedynkach zadecyduje międzynarodowy „Last Chance Cypher”, poprzedzający główne wydarzenie.