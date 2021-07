Ratownicy nie mogą dotrzeć na plaże na Mierzei Wiślanej. Przejazd blokują samochody turystów. Problem powraca co roku

Na skalę problemu wskazują zdjęcia udostępnione w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. Przedstawiają one zaparkowane samochody, które zajmują znaczną część drogi, bądź są pozostawione w niedozwolonych miejscach. W tym drugim przypadku nie chodzi jednak wyłącznie o obszary przy znakach zakazu – niektóre auta znajdują się dosłownie na skrzyżowaniu ulic.

Fotografie jednej z dróg na terenie Mikoszewa, pojawiły się w niedzielę, 25 lipca. Zdjęcie, które udostępniono na stronie sołectwa, ukazuje „sznur” samochodów zajmujących znaczną część jezdni na ulicy Bursztynowej, przez co utrudniają one przejazd wozu strażackiego.

– Samochody i po prawej i po lewej stronie, skrzyżowania zastawione! Co robią gałęzie i pniaki na poboczu ul. Bursztynowej? Gdzie są znaki zakaz parkowania i policja? Pobocza drogi zastawione samochodami, zarośnięte i obłożone gałęziami drzew! Czy tak ma wyglądać jedyna droga służąca dojazdowi do poszkodowanego? Czy musi dojść do tragedii, żeby zarządcy drogi (Gmina Stegna, Lasy Państwowe), Policja i Straż Leśna zareagowali na stan przejezdności i przestrzeganie przepisów? – pytają przedstawiciele władz sołeckich.