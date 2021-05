Punkt szczepień typu drive-thru przy stadionie w Letnicy. Otwarcie już 5 maja

W środę (5.05.2021), do działających już punktów szczepień drive-thru na parkingach parku handlowego Matarnia oraz Areny Gdynia, dołączy kolejny, przed Stadionem Gdańsk. Tygodniowo jeden zespół lekarski będzie obsługiwać do 1000 osób. Po punktach populacyjnych, powszechnych punktach szczepień oraz punktach mobilnych, to kolejna forma dotarcia do osób, które chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi.

- Ideą jest, by kierowca oraz pasażerowie nie wychodzili z auta, a szczepienie zostało wykonywane przez okno – mówi Mariusz Szymański, rzecznik prasowy pomorskiego OW NFZ.

Szczepienia drive-thru. O czym pamiętać?

Mieszkańcy Trójmiasta, którym taka forma zaszczepienia odpowiada najbardziej, mogą zapisywać się za pośrednictwem numeru telefonicznego (dostępnego na gov.pl/szczepimysie) wybranego punktu drive-thru, bezpłatnej infolinii (989) czy Internetowego Konta Pacjenta. Jak zaleca ministerstwo zdrowia, na miejscu warto być 10 min przed wyznaczoną godziną. Osoba kwalifikująca zada każdemu zapisanemu pasażerowi kilka pytań odnośnie stanu zdrowia, zmierzy ciśnienie oraz temperaturę. Należy pamiętać, że w momencie otwarcia okna obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta.