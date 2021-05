Punkt szczepień masowych przy Dębowej 21 w Gdańsku zawiesza działalność. Przyczyna - brak dostaw szczepionki Pfizer Dorota Abramowicz

Pod koniec ubiegłego tygodnia do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dotarła wiadomość, że do końca maja zostaną zawieszone dostawy szczepionek firmy Pfizer. W związku z tym od środy 19 maja do końca miesiąca największy na Pomorzu punkt szczepień przy ul. Dębowej 21 w Centrum Sportu GUMed zawiesza działalność. Równocześnie dyrekcja UCK uspokaja, że osoby czekające na druga dawkę szczepionki otrzymają ją w terminie. Problem dotyczy nie tylko Gdańska - Pfizer zawiesił na najbliższe kilkanaście dni dostawy swoich szczepionek dla całej Polski.