Przywidz: Strażacy pomogli nastolatkom, którzy popłynęli na wyspę, ale nie potrafili z niej wrócić

Co dokładnie wydarzyło się na Jeziorze Przywidzkim Wielkim?

Jak się okazało, dwóch nastolatków – w wieku 15 i 16 lat – postanowiło wybrać się na wieczorne pływanie. Dopłynęli do wyspy, ale nie potrafili wrócić.

- Chłopcy krzyczeli, ktoś usłyszał ich prośbę o pomoc. Do udziału w akcji zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Ochotnicy podpłynęli do nich łodzią, która należała do jednego z druhów. Nastolatkowie nie byli wycieńczeni, nie było konieczności wzywania pogotowia ratunkowego. Wystraszyli się, bo było ciemno i spanikowali. Nic im się nie stało, szczęśliwie powrócili do domu – mówi mł. bryg. Wojciech Wanat z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.