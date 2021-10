Przyszłe mamy z Elbląga będą mogły same, w domu sprawdzać zdrowie swojego nienarodzonego dziecka [email protected]

123rf

Urząd Miejski w Elblągu we współpracy z firmą telemedyczną Nestmedic S.A. rozpoczyna pilotażowy program w zakresie telemedycyny. W ramach pilotażu ciężarne kobiety zamieszkałe w Elblągu będą mogły bezpłatnie wypożyczyć system do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu – KTG Pregnabit. Elbląg jest trzecim samorządem (po Wrocławiu i Gminie Kurów), który przystąpił do pilotażu.