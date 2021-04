Przygotowania do sezonu olimpijskiego oficjalnie rozpoczęte. Siatkarze reprezentacji Polski pracują na zgrupowaniu w Spale

Tuż po zakończeniu rywalizacji o najważniejsze miejsca w PlusLidze siatkarze powołani przez Vitala Heynena stawiają się w Spale, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie do sezonu 2021. Ten sezon zdominuje występ w turnieju na igrzyskach olimpijskich w Tokio (od 24 lipca do 8 sierpnia), gdzie biało-czerwoni początkowo rywalizować będą z Iranem (sobota, 24 lipca godz. 12.40), Włochami (poniedziałek, 26 lipca godz. 7.20), Wenezuelą (środa, 28 lipca godz. 9.25), Japonią (piątek, 30 lipca godz. 7.20) oraz Kanadą (niedziela, 1 sierpnia godz. 2.00). Drugim istotnym punktem sezonu będą mistrzostwa Europy (od 1 do 19 września).

- Czuję radość, bo zawsze tak jest w Spale. Lubię przyjeżdżać do Spały. Mam dość blisko w tym momencie. Czuję też, że zaczynamy coś bardzo ważnego. Już od pierwszego treningu najważniejszy cel jest w głowie i na tym się skupiamy. Jest nas mało w tym momencie, ale to nie ma znaczenia, bo każdy trening przybliża naszą formę do tego, o czym wszyscy marzymy. Myślę, że każdy sezon, w którym narodowa drużyna jedzie na igrzyska, jest wyjątkowy. To impreza sportowa raz na cztery lata i, jako kraj, jako dyscyplina, nie zawsze się w niej jest. Nie zawsze można więc mieć szansę wygrania, zdobycia medalu, a niektórzy nie mogą o tym myśleć wcale. Nie oszukujmy się, że Liga Narodów będzie dla nas najważniejszą imprezą, tylko formą przygotowania i znalezienia najlepszej dwunastki zawodników dla trenera - powiedział Fabian Drzyzga, doświadczony rozgrywający reprezentacji Polski i Asseco Resovii Rzeszów.