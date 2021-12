Przygody z karpiem i inne świąteczne cuda koszykarzy z reprezentacji Polski w odmianie 3x3

Bardzo ciekawy zwyczaj związany z karpiem ma u siebie Piotr Renkiel, czyli trener naszej kadry narodowej w koszykówce w odmianie 3x3.

- Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas, kiedy osobiście mogę się zatrzymać z codziennej, całorocznej gonitwy i spotkać się w gronie najbliższej rodziny. Jeszcze trzy lata temu tradycją były spotkania wigilijne w Sopocie, gdzie mieszka moja babcia i dziadek. Obecnie chcąc ich odciążyć, 24 grudnia spotykamy się w moim mieszkaniu. Tata i dziadek to zapaleni wędkarze, a jedną z wigilijnych potraw jest karp, za którym, co dziwne, nikt w rodzinie nie przepada. Z tego powodu narodziła się tradycja, że co roku zamiast jeść karpia, wpuszczamy go żywego do jeziora w Borkowie, gdzie mamy domek letniskowy. Tradycja trwa do dziś, jednak nie zawsze jestem w stanie w niej uczestniczyć.