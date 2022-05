Przepis o młodzieżowcu zostaje w polskiej lidze przynajmniej na kolejny sezon. Lechia była przeciwna, ale nie będzie narzekać

Jest jednak subtelna różnica w przypadku obu drużyn. Lechia tak naprawdę nie musi się martwić, że nie będzie miała kim grać, jeśli mówimy o młodzieżowcach. Jest w Gdańsku spora grupa młodych zawodników, którzy z powodzeniem mogą grać w Ekstraklasie.

Jakub Kałuziński

Dominik Piła

Jan Biegański

Filip Koperski

Tomasz Neugebauer

Kacper Sezonienko

Jakub Kałuziński miał świetną końcówkę sezonu i należał do czołowych piłkarzy Lechii. Dominik Piła to najlepszy młodzieżowiec tego sezonu w Fortuna I lidze. To naprawdę solidna grupa, a przecież do tego grona można jeszcze zaliczyć coraz mocniej pukającego do pierwszej drużyny Krystiana Okoniewskiego.

Oczywiście można zrozumieć niedawne słowa trenera Tomasza Kaczmarka, który mimo wszystko był za skasowaniem przepisu o młodzieżowcu. Argumentował to w ten sposób, że jeśli taki przepis nie będzie istniał, inne kluby w mniejszym stopniu będą się bić o utalentowanych zawodników i cena za nich spadnie.