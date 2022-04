Przemysław Zieliński o udziale i wygranej w Milionerach. Na co przeznaczy wygraną? Ile wygrał? Które pytanie było najtrudniejsze?

Uczucie? Bardzo przyjemne, bo jednak kilka zgłoszeń się wysłało. Bardzo się cieszę, że producent w końcu odpowiedział i że udało mi się otrzymać zaproszenie do studia. To była przyjemna wiadomości i na pewno miłe uczucie.

Jakie to uczucie dostać się do takiego programu jak "Milionerzy"?

Co zrobiło na Panu największe wrażenie, gdy brał Pan udział w programie "Milionerzy"?

To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to efekt końcowy. Nie przypuszczałem, że tak to się wszystko skończy. Oczywiście gra się po to, żeby wygrać. Sukces jest jednak wypadkową kilku rzeczy. Najpierw trzeba pokonać rywali, a ewentualnie potem walczyć ze stresem, który się pojawia, gdy siedzi się na fotelu naprzeciw Huberta Urbańskiego.

Jakie uczucie towarzyszyło Panu, siedząc naprzeciw Huberta Urbańskiego?

Prowadzący programu jest osobą bardzo sympatyczną, bardzo rzeczową, bardzo profesjonalną. Zresztą, atmosfera w studiu sprzyja dobrej grze i na pewno warto pochwalić producenta za stworzenie takich warunków. Natomiast Hubert Urbański jest bardzo miłą osobą zarówno poza kamerami programu, jak i w trakcie jego trwania.