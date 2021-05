Przed nami zimny weekend! IMGW prognozuje burze, opady deszczu i znaczne ochłodzenie na 14-16 maja 2021 roku

Wszystko wskazuje na to, że przed nami pochmurny, deszczowy weekend, podczas którego temperatura będzie wyraźnie niższa niż ta, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio. Z przewidywań IMGW wynika, że w ciągu najbliższych trzech dni nie zabraknie również burz, którym będą towarzyszyć silne porywy wiatru oraz intensywne opady . Nie wszystko jednak stracone - sobota przyniesie nam odrobinę słońca.

Na początku tygodnia do Polski napłynęło ciepłe powietrze znad północnej Afryki. Po niezwykle chłodnym kwietniu mieliśmy szansę obserwować cieplejsze i piękniejsze oblicze wiosny. Niestety nie na długo, bowiem na horyzoncie widoczne są burzowe chmury, które zwiastują ochłodzenie. Informację tę potwierdza synoptyczna prognoza pogody na weekend 14-16.05.2021 r. przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie mamy dobrych wiadomości - nie napawa ona entuzjazmem!

Wiatr słaby, okresami porywisty. Podczas burzy porywy wiatru będą sięgały nawet do 65 km/h . Średnia prognozowana temperatura dla Gdańska w piątek to 16°C .

- Prognozowana wysokość opadu podczas burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 20°C, nad morzem około 13°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Przeważający obszar Polski pozostaje pod wpływem niżu, którego kolejny ośrodek powoli przemieszcza się nad Bałtyk. Z prognozy IMGW wynika, że będziemy w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego oraz poprzedzającej go linii zbieżności. Napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Sobota upłynie mieszkańcom województwa pomorskiego pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na zachodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna w sobotę (15.05) wyniesie od 15°C do 18°C, a nad morzem od 11°C do 13°C.

Wiatr słaby, okresami porywisty. W czasie trwania burzy porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h.

Średnia prognozowana temperatura dla Gdańska w sobotę, 15 maja to 16°C.

Niedziela 16 maja pod znakiem zachmurzenia i miejscowych opadów deszczu

Prognoza pogody na najbliższą niedzielę nie będzie znacznie się różnić od poprzedzających ją dni. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W niedzielę również mogą pojawić się miejscowe opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna po raz kolejny będzie mieścić się w przedziale od 13°C do 17°C. Wiatr o charakterze słabym i umiarkowanym. Średnia prognozowana temperatura dla Gdańska w niedzielę, 16.05 to 16°C.