Przed Czarnymi Słupsk jeszcze dwa mecze z Anwilem Włocławek. Stawką są brązowe medale mistrzostw Polski

- To była świetna seria pięciu spotkań. Takie serie są najciekawsze i najbardziej intensywne. Śląsk wygrał i to dla nas wielkie rozczarowanie. Czuję, że zawiedliśmy wielu ludzi w Słupsku, ale czapki z głów dla Wrocławia - powiedział po piątkowym spotkaniu Beau Beech, amerykański niski skrzydłowy Czarnych Słupsk.

Apetyty rosną w miarę jedzenia i to potwierdziło się w przypadku drużyny z hali Gryfia. Dysponujący najmniejszym budżetem w Enerdze Basket Lidze klub (ok. 2-2,5 mln złotych) zdołał skompletować i scementować zespół, który wygrał część zasadniczą sezonu. Następnie przeszedł jak burza ćwierćfinały, aby stoczyć zaciętą walkę półfinałową ze Śląskiem Wrocław. W piątek w Słupsku WKS wygrał 81:71 i był to najbardziej wyrównany ze wszystkich pięciu meczów.

- Jestem strasznie niezadowolony, bo w naszej grze wróciły stare demony - mówił na pomeczowej konferencji Mantas Česnauskis, szkoleniowiec Czarnych. - To tak, jakbym widział obraz naszych pierwszych dwóch meczów z taką różnicą, że mieliśmy nieco lepszą skuteczność. Nie dzieliliśmy się piłką. Mieliśmy 11 asyst i to chyba najniższa statystyka w tym sezonie. Graliśmy samolubnie. W normalnych sytuacjach zabrakło najprostszych rozwiązań, których uczy się juniorów. W tych najważniejszych meczach te drobne rzeczy są bardzo ważne. W Słupsku zagraliśmy znowu koszykówkę, która nam nie pasuje i która nic dobrego nam nie przyniesie.