Przechorowaliście COVID-19 - zgłoście się do bezpłatnego programu i skorzystajcie z rehabilitacji!

Copernicus Podmiot Leczniczy rozszerza prowadzony program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej o specjalny program dedykowany pacjentom po przebytym COVID-19.

- Dzięki rozszerzeniu projektu ilość osób, która będzie mogła skorzystać z rehabilitacji zwiększy się o 1242 – informuje Katarzyna Brożek, rzeczniczka prasowa tej firmy. - Do tej pory z programu „Na układy są rady” skorzystało ponad 4700 osób z województwa pomorskiego.

Dotychczas z bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej mogli korzystać mieszkańcy województwa pomorskiego aktywni zawodowo, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia. Obecnie grupa ta poszerzona została o pacjentów, którzy dodatkowo przebyli COVID-19 i to niezależnie od tego, czy leczyli się w domu czy w szpitalu.

W ramach programu intensywnej rehabilitacji kardiologicznej każdy pacjent z przebytym COVID-19, który zostanie zakwalifikowany do programu, otrzyma indywidualny program rehabilitacji w oparciu o jeden z 3 modeli. W zależności od wyników badań wstępnych, w ramach tego indywidualnego planu pacjent będzie mógł skorzystać z 20 sesji fizjoterapii (o różnej intensywności ćwiczeń) oraz maksimum 4 spotkań z psychologiem i/lub dietetykiem podczas 2-tygodniowego turnusu dochodzącego. Codzienne zajęcia prowadzone będą w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących pacjentów. Każda sesja terapeutyczna będzie obejmować co najmniej 3 procedury dziennie zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym. Dodatkowo przewidziane są 2 sesje fizjoterapii dziennie po 45-60 minut każda. W ramach fizjoterapii prowadzone będą również zabiegi w komorze hiperbarycznej.