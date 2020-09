Przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie uniemożliwiła pieszym swobodne przejście chodnikiem. Zdjęcia

Klienci zapytani o przebudowę stwierdzili, krótko: - To porażka. Kto to widział żeby takim wąskim przesmykiem mógł przejść ktoś poruszający się o kulach, czy też jeżdżący na wózku inwalidzkim. Przecież tego nie da się zrobić. A co mają zrobić kobiety z małymi dziećmi? Jeszcze samym wózkiem może udałoby się wylawirować, ale jeśli jest jeszcze małe dziecko idące przy wózku, to już tragedia gotowa.

Przecież nie wiadomo, co takiemu maluchowi strzeli do głowy, kiedy mama puści jego rączkę żeby przeszedł przed nią - mówią. - A co jak wybiegnie na ulice? Kto będzie wówczas winny - pytają.

- Podczas remontów ulic w Tczewie pamięta się o kierowcach i rowerzystach, niestety często zapomina o pieszych - mówi Łukasz Brządkowski, radny, członek Komisji Gospodarczej w Radzie Miejskiej. - Chodnik na fragmencie ulicy Gdańskiej został zawężony w taki sposób, że w kilku miejscach trudno będzie się nim poruszać. Zanim zaplanowano ten fragment drogi, wystarczyło zrobić wizję lokalną w terenie. Teraz miasto musi znaleźć rozwiązywanie problemu, tak aby ułatwić poruszanie się pieszym i jednocześnie nie utrudnić korzystania ze sklepów.

Przemysław Boleski, dyr. Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, który nadzoruje inwestycję zapewnił, że firma postara się zaradzić problemom.