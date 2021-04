Protest przed komisariatem w Gdańsku. Przedstawiciele środowisk LGBT mówią o szykanowaniu oraz nieadekwatnych działaniach mundurowych

„Stop represji policji” - to jedno z haseł, jakie pojawiło się na transparentach, które we wtorek (27.04.) demonstrowano przed Komisariatem V Policji w Gdańsku . Niewielka grupka protestujących wyraziła swoją dezaprobatę wobec działań policji, która wzywa na przesłuchania uczestników ostatnich gdańskich manifestacji.

Chodzi m.in. o „Manifę Trójmiasto 2021” , wiece pt. „Społeczeństwo Broni Wolnych Sądów”, akcję poparcia dla rzecznik praw obywatelskich, która odbyła się na Targu Drzewnym, a także Gdański Bieg Równości , który odbył się 28 marca br. Podczas imprezy, która była reakcją środowisk LGBT+ na pobicie grupki mieszkańców w Parku Reagana, spisano ok. 60 uczestników.

- Na pewno jest to dla nich sytuacja niekomfortowa. Mówimy o wykroczeniu, które mogłoby skutkować co najwyżej mandatem wystawionym na miejscu zdarzenia - mówił mec. Paweł Zieliński, reprezentujący cztery osoby uczestniczące biegu . - W tym wypadku uczestnicy wzywani są z rodzicami na komendę w celu przeprowadzenia przesłuchania. Sytuacja jest kuriozalna. Z jednej strony mogą odbywać się zgromadzenia z okazji 10. każdego miesiąca, urodziny Radia Maryja czy kampania wyborcza w Rzeszowie, gdzie nie ma maseczek i nielegalnych zdarzeń, z drugiej akcja protestacyjna w parku kończy się nieadekwatnymi działaniami policji.

Tam policjanci ustalili dane organizatora oraz uczestników, wylegitymowali w sumie ok. 60 osób. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wykroczenia zorganizowania imprezy o charakterze masowym, pomimo obostrzeń pandemicznych. Dlatego osoby, które były przez nas legitymowane są teraz wzywane na przesłuchania. Całość zebranego przez nas materiału oceni sąd.

Policjanci wyszli do manifestujących, wysłuchali ich postulatów, a następnie poinformowali o nielegalnym charakterze zgromadzenia oraz wylegitymowali. Przedstawiciele biura prasowego KMP tłumaczyli podstawę prawną, na jakiej wzywane na przesłuchania są kolejne osoby.

Trójmiejska Akcja Kobieca, organizator wtorkowej akcji, zapowiedziała skierowanie apelów do prezydent Gdańska oraz komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w sprawie „zaprzestania bezprawnego legitymowania mieszkańców i mieszkanek Gdańska, wysyłania wezwań na komisariat i przesłuchań na komendach”.

„Prosimy o poważne potraktowanie nękania mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez policję, w tym młodych osób w wieku szkolnym, studenckim. Gdańscy policjanci stosują wobec nas przemoc psychiczną, zastraszanie poprzez legitymowanie na ulicy i przesłuchania na komisariatach. To ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i dobrostan gdańszczan i gdańszczanek i uważamy, że skala prześladowań policyjnych jest już tak uciążliwa i wyniszczająca, że wymaga natychmiastowej interwencji, w celu zaprzestania tych represji" – napisano w liście do Aleksandry Dulkiewicz. Prezydent wezwano do zaprzestanie dofinansowania działań Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z miejskiego budżetu w przypadku braku reakcji na apel.