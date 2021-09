Propozycje ministra Czarnka wzbudziły wściekłość nauczycieli. Pomorskie związki oświatowe oceniają je surowo

Rozmawiamy z Danutą Stępniewską z Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, wnioskując po słowach przewodniczącego Sławomira Broniarza, nie akceptuje propozycji szefa MEIN, Przemysława Czarnka, dotyczących zmian w wynagrodzeniach nauczycieli. W rozmowach jednak ZNP wziął udział…

Wzięliśmy udział, choć przypomnę, że bardzo długo ministerstwo nie chciało w ogóle z nami rozmawiać, nie reagowało na nasze propozycje dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Efekt rozmów był jednak bardzo rozczarowujący. Krzysztof Baszczyński, który reprezentował Związek w rozmowach w ministerstwie dobitnie podsumował propozycje ministra: ani to nie będą podwyżki, ani podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

A konkretnie?

Minister Czarnek mówi o niby 24 proc. wzroście wynagrodzenia nauczycieli. Tymczasem jest to związane z 22 proc. wzrostem czasu pracy nauczyciela. Dlaczego? Minister Czarnek proponuje zwiększenie pensum o cztery godziny. Do tego wrócić mają godziny, kiedyś nazwano je karcianymi, nie wliczające się do wynagrodzenia nauczycieli. Pan minister mówi o 8 takich godzinach w tygodniu. Nazywać się będą godzinami „na rzecz szkoły”. Wliczać się mają do nich m.in. zebrania, wycieczki, zajęcia dodatkowe, nie jest to określone dokładnie. Zależeć pewnie będzie to od tego, kto będzie je kontrolował. Proszę jednak pomyśleć, ile wycieczek w tygodniu można zrobić? Ile zebrań? I w tej sytuacji, jeśli doliczymy inflację, to rzeczywiście żadnej podwyżki nie ma, za to są dodatkowe godziny pracy. Wątpliwości dotyczą także tych nauczycieli, dla których zabrakłoby godzin do nowego pensum. Czy oni stracą etaty? Poza tym, trzeba pamiętać, że ciężar podwyżek MEiN miałyby dźwigać samorządy. Wszyscy wiemy, w jakiej kondycji są dziś ich finanse. Minister miesza także bardzo w funduszu socjalnym, w świadczeniu urlopowym. Tych propozycji zmian jest bardzo dużo. Nauczyciele, z którymi rozmawiam, są wściekli – tak reagują na pomysły ministra.