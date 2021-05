Prokuratura zajmie się komentarzem pochwalającym zabójstwo prezydenta Gdańska. Piotr Adamowicz: "Autor myślał, że w sieci jest anonimowy"

Poseł Piotr Adamowicz zawiadomienie do prokuratury złożył 23.03.2021. Dotyczy ono komentarza opublikowanego 14.03.2021 pod artykułem na portalu Trójmiasto.pl nt. wycinki drzew przy alei Zwycięstwa. Komentarz brzmiał: "Stefanie W. trochę się spóźniłeś z akcją. Ale wygląda, że i tak uratowałeś kawał Gdańska.". Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej było to pochwalenie morderstwa jego brata, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza , który 14.01.2019 roku zmarł w wyniku zamachu ze strony Stefana W.

Na stronie internetowej miasta Gdańska czytamy też, że poseł KO złożył też zawiadomienie do prokuratury ws. innego komentarza pod tym samym artykułem. Dotyczył on tym razem Aleksandry Dulkiewicz - następczyni Pawła Adamowicza na stanowisku prezydenta Gdańska. Brzmiał on "ta kobieta nawet nie ma szans, by skończyć jak Adamowicz" i także został usunięty przez redakcję, jednak zdążył zebrać kilka polubień. Tym również zajmie się prokuratura.