Prognoza pogody dla Pomorza. Koniec słońca, najbliższe dni przyniosą chmury, deszcze, a nawet burze!

Pomorze. Prognoza pogody na sobotę niedzielę (7-8.05.2022 r.)

Ostatnie słoneczne dni przyczyniły się do większej aktywności mieszkańców Pomorza na świeżym powietrzu. Wiosna w naszym kraju zagościła na dobre. Najbliższe dni przynieść mogą jednak zmianę pogody. Deszcz pojawić się może przede wszystkim w sobotę 7 maja.

Weekend na Pomorzu. Jaka będzie temperatura?

W sobotę na Pomorzu możemy spodziewać się temperatur od 14 do 18°C. Cieplejsze wskaźniki przewidywane są przede wszystkim dla rejonów Kociewia, Powiśla i zachodniej Warmii. Najzimniej z kolei będzie w pasie nadmorskim od Ustki, aż po Hel. W niedzielę spodziewać się możemy delikatnego ochłodzenia. Na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej wystąpią temperatury od 9 do 11°C, na północy Żuław Wiślanych 12°C, w pozostałej części Pomorza 13°C, a w Borach Tucholskich nawet 15°C. W nocy w weekend temperatura może spaść nawet do 2°C.