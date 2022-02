Prognoza pogody dla Pomorza 16/17.02.2022. Silne podmuchy wiatru i przerwy w dostawach prądu. Możliwe trąby powietrzne!

Pomorze. Silne podmuchy wiatru i przerwy w dostawach prądu. Tak będzie wyglądać pogoda w najbliższych dniach

Chociaż jeszcze we wtorek pogoda zachęcała, by nie siedzieć w domu, w środę nastąpiło pogorszenie. W ciągu najbliższych godzin nie ma co liczyć na poprawę. Dojdzie do gwałtownego załamania pogody, co może spowodować przerwy w dostawie energii elektrycznej, a także utrudnienia komunikacyjne.