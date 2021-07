Prof. Gunnar Heinsohn: Matematyczne „mózgi” to jest dobro, które trzeba chronić

Kluczowym pojęciem w pańskiej najnowszej książce „Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw” jest „sprawność poznawcza”. Co to takiego i jak ją mierzyć?

Najpopularniejszą miarą jest współczynnik IQ. Budził on jednak kontrowersje, bo testy wymyślono pod kątem osób anglojęzycznych, stąd czasem nazywa się je miarą Greenwich siły mózgu. Dziś wiemy, że testy IQ stosowane wobec wschodnich Azjatów, którzy posługują się innymi językami i innym rodzajem pisma, mierzą dokładnie ich poziom inteligencji.

Pan jednak w swojej książce powołuje się na testy ściśle matematyczne.

Zdolności matematyczne są bardziej uniwersalne. Analiza wyników amerykańskich testów SAT dla kandydatów na studia pokazała, że jeśli testujemy dzieci pochodzące z różnych grup kulturowych z czytania i pisania, to zasadniczo wypadają one gorzej, niż gdy testujemy je z liczenia. Czytanie i pisanie zależy od kulturalnego zaplecza.