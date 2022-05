Próbny egzamin ósmoklasisty - jest obowiązkowy? Daty, arkusze, powtórki 9.05.2022

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy?

Próbny egzamin ósmoklasisty - czy jest obowiązkowy?

Szkoła nie ma prawnego obowiązku przeprowadzenia egzaminów próbnych. Większość jednak decyduje się na nie, nie tylko ze względu na to, że jest to forma sprawdzenia wiedzy opanowanej przez uczniów. Próbny egzamin pozwala ósmoklasistom zapoznać się z procedurami egzaminacyjnymi, formą ułożenia zadań oraz arkuszem egzaminacyjnym.

Uczniowie dobrowolnie więc przystępują do takiego egzaminu, a jego wyniki nie powinny być podstawą do bieżącego oceniania.