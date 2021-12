Próbny egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego z Operonem. Co było na teście 8-klasisty 6.12.2021 roku?

Próbny egzamin ósmoklasisty 2022 – tematy z języka polskiego

Próbne egzaminy ósmoklasisty rozpoczęły się 6 grudnia 2021 roku i będą trwać jeszcze przez dwa dni. Dla uczniów to doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności przed właściwym egzaminem. Pierwszego dnia uczniowie musieli zmierzyć się z językiem polskim. Jakie były tematy wypracowań na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2022 ?

Uczniowie mieli do wyboru dwa tematy. Na tę chwilę nie są one jeszcze znane. Będziemy na bieżąco informować, jakie tematy wypracowań były na próbnym egzaminie ósmoklasisty z Operonem. Z pierwszym doniesień młodzieży wynika, że lekturą, której fragment został zamieszczony w arkuszu był "Latarnik" Henryka Sienkiewicza.

Próbne egzaminy ósmoklasisty 2022 – terminy

Próbne egzaminy ósmoklasisty mają trwać od 6 do 8 grudnia. We wtorek (7 grudnia) uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w środę (8 grudnia) z języka obcego. Warto pamiętać też o tym, kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2022. To daty, które trzeba znać: