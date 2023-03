Prezydenci Rzeczpospolitej w powiecie kartuskim. Rok 2015 - Bronisław Komorowski

- To wyjątkowy dzień w historii naszej gminy - mówił wójt Tadeusz Kobiela witając dostojnych gości. - Pragnę podziękować panu prezydentowi za to, że odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenie sprzed roku i do nas przyjechał. Pragniemy podczas tego spotkania opowiedzieć o naszych sukcesach, radościach i troskach, jak zwykło się to mówić ojcu. Dzisiejsze spotkanie w tym gronie chcemy potraktować jako szacunek dla idei pana i pańskiej małżonki. Wiemy, że macie państwo na sercu sprawy dzieci i młodego pokolenia. I tu jak w soczewce skupia się życie naszej gminy. Chcielibyśmy chociaż odrobinkę tego naszego szczęścia wam pokazać, bo cóż może być większym szczęściem, jak nie rodzina i dzieci.