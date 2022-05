Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko władzom żużlowym. Maksymalne stawki kontraktów to zły pomysł?

Sprawa toczy się tak naprawdę od pół roku. Przedstawiciele poszczególnych klubów składali już wyjaśnienia. Tłumaczyli jak to wygląda od środka, jakie są plusy i minusy.

Stawka w eWinner 1. lidze wynosi w tym momencie 300 tys. złotych za przygotowanie do sezonu i 3 tys. za zdobyty punkt. A wcześniej było to 60/1500. Oczywiście mówimy wyłącznie o tym, co figuruje na papierze, bo jednak zawodnicy zarabiają większe pieniądze. W kontraktach są wpisane różnego rodzaju bonusy, więc teoretycznie regulamin ogranicza zarobki zawodników, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. W zasadzie każdy klub w Polsce obchodzi te zapisy.

Prosty przykład. W poprzednim sezonie regulamin dopuszczał stawki 60/1500, a tymczasem zawodnicy dostawali w zasadzie dwa razy tyle. Czyli klub płacił tyle, ile zakłada regulamin, a resztę dopłacają sponsorzy w ramach umowy cywilnoprawnej.