Prezes szpitala w Miastku złożyła cztery doniesienia do prokuratury. Chodzi o jej poprzedniczkę

Tymczasem podczas czwartkowego (27 stycznia 2022 r.) posiedzenia komisji zdrowia przy Radzie Miejskiej Miastka, rąbka tajemnicy uchyliła sama prezes Łyżwińska. Wyliczyła, że szpital na zawieraniu niekorzystnych umów mógł stracić nawet 1,5 mln zł. Tylko w roku 2021 to kwota 904 tys. zł. Tak przynajmniej twierdzi obecna prezes szpitala w Miastku.

- Nieprawidłowość polegała na braku kontroli nad wykonywaniem jednej z umów. Wysłaliśmy noty obciążające wykonawcę. Gdyby umowa była wykonywana prawidłowo, to wykonawca musiałby wykonywać pewne świadczenia. W przeliczeniu na godziny pracy to kwota 1250 zł, przy czym średnie stawki to 90, maksymalnie 150 zł jeżeli jest taka jest wola personelu – tłumaczyła radnym nowa prezes szpitala. - Uważam, że bezzasadne było zawarcie umowy na kwotę 800 tys. zł. Rachunki miesięczne opiewały na 20 tys. zł od czerwca 2018 r. Nie była to umowa związana lub powiązana z zobowiązaniami wobec kogokolwiek. Zrywając ją, nie poniesiemy konsekwencji. Nie przynosiła szpitalowi żadnych korzyści – dodała Łyżwińska.