Premiery kinowe 2022. Co warto zobaczyć? Te filmy pojawią się na dużym ekranie

Premiery filmowe w 2022 roku. Co pojawi się na ekranie?

Rok 2022 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim premiery filmów, na które wyczekuje mnóstwo osób. Pierwsze ciekawe propozycje pojawią się już w styczniu. Do kin wraca bowiem "Krzyk" , który jest uważany za jeden z najbardziej przerażających horrorów. Pojawi się on w nowej odsłonie, którą będzie można oglądać od 14 stycznia .

Pomorze na wielkim i małym ekranie. Co przyniesie 2022 rok?

To dopiero początek. W kolejnych miesiącach do kin trafią także długo wyczekiwane kontynuacje filmów, w tym m.in. "Avatar 2", którego premierę przewidziano na grudzień. Jakie jeszcze produkcje będą kusić widzów? Zerknijcie do galerii, gdzie prezentujemy sporo ciekawych propozycji.