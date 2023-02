Premiery filmowe na Walentynki 2023. Walentynkowe seanse w Trójmieście? Na co iść do kina 14 lutego 2023?

Filmy romantyczne na walentynki

W zależności od zainteresowań, każda para lubi spędzać walentynki na swój własny sposób. Niektórzy wybiorą się na romantyczną kolację do restauracji, inni wolą spokojny wieczór w domu, a część wybierze się na seans do kina.

Producenci filmów romantycznych często wybierają datę zbliżoną do święta zakochanych na dzień premiery swojego filmu. To czas, w którym nawet pary niebędące na co dzień w kinie, wybiorą się na seans filmowy w ramach randki walentynkowej.

Jeśli jednak zostajecie w domu, a mimo wszystko macie ochotę na dobry film o miłości, zajrzyjcie do naszych rekomendacji. Wszystkie wymienione filmy są dostępne na platformach streamingowych online!