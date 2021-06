Premiera książki "Łączę światy". Michał Milka, jej bohater: My się różnimy od was, ale to wy musicie się zmienić, nie macie innego wyjścia.

To on był gwiazdą tego spotkania. W świetle fleszy i kamer czuł się doskonale. Pozował, dowcipkował i kradł wszystkim serca. Bo Michał Milka to osoba niezwykła.

. Człowiek orkiestra - artysta, urzędnik i podróżnik. Laureat nagrody "Człowiek bez barier" i uczestnik pierwszej edycji programu "Down the Road. Zespół w trasie". A teraz bohater książki pt. "Łączę światy". Wiele, jak na życie 38-latka, który jak nikt inny, obala mity związane z osobami z zespołem Downa. Michał Milka bohaterem książki "Łączę światy" Z okazji wydania książki "Łączę światy", Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku przygotowała spotkanie autorskie z Michałem Milką oraz Dorotą Bielską, która podjęła się niełatwego wyzwania, jakim było napisanie tej książki. Bielska - to reżyserka i teatrolożka, ale przede wszystkim przyjaciółka i menedżerka Michała. Rozmowę prowadziła Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz. To było niezwykle pouczające, odświeżające i wyjątkowo szczere spotkanie, jak sama książka. Bo Michał nie owija niczego w bawełnę, mówi tak, jak myśli. A jego zdanie wypowiedziane podczas spotkania:

- My się różnimy od was ale to wy musicie się zmienić, nie macie innego wyjścia - powinno zapaść ludziom w pamięć. Podczas tej rozmowy Michał był pytany m.in. o to, co jest najważniejsze w życiu. I natychmiast odpowiadał, że miłość. Zresztą słowo miłość pojawiało się w jego wypowiedziach wiele razy. On sam walczy o to, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogły się pobierać. - Bo nie ma nic gorszego w życiu, niż samotność. Człowiek nie może być sam do końca życia - tłumaczył. Mówił też, że to Urząd Miejski, w którym dostał pracę w archiwum, dał mu nowe życie. Tam poczuł się godnie, poczuł, że ma wreszcie uznanie.

Pytany o plany na przyszłość odparł, że wkrótce już nie będzie mieszkać z mamą. Przenosi się ze swoją paczką - jak określił - do domu w Sopotu, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą się uczyć absolutnej samodzielności. A w przyszłości planuje ślub oraz drugi tom książki o sobie.

Dorota Bielska pytana o trudności przy pracy nad tą książką, odpowiadała, że Michał chciał, aby ludzie usłyszeli jego prawdę także o tym, że wielokrotnie został źle potraktowany jako człowiek z zespołem Downa.

- I te momenty naszej rozmowy były trudne dla niego - tłumaczyła. Książka "Łączę światy", to - jak pisze na jej okładce Przemek Kossakowski, autor programu telewizyjnego "Down The Road" - przewodnik pozwalający zrozumieć część wspólnej rzeczywistości, której większość nie zna. To przestrzeń, w której mówi się prostym językiem o ważnych rzeczach i mówi się prawdę, a nie tworzy iluzję. Myślę - pisze Kossakowski - że to ważny wkład w tworzenie świata niepodzielonego i książka, której potrzebujemy, nawet o tym nie wiedząc. - Ta lektura przychodzi do was, żebyście to przeczytali i zrozumieli mój świat pisze z kolei Michał Milka. I przedstawia nam ten świat. Jest w nim miejsce na jego słowniczek, w którym pojawiają się tak ważne słowa jak emocje, empatia, miłość ale też honor, patriotyzm, przyjemność...

Dowiadujemy się, że Michał marzy, aby pójść na randkę, że nie lubi słowa nienawiść i zazdrość. Że emocje: "Są różne: miłosne, radosne, gniew, rozpacz. Ja na przykład bardzo dziwnie reaguję. Łapię się za głowę, jak ostatnio. Nie panuję nad emocjami. Jak mnie coś złości to chcę rozwalać. Mamuśka mówi, że wtedy wrzeszczę. I wrzeszczę czasami. A ostatnio płakałem ze szczęścia. Wy macie podobnie, tylko my jesteśmy słabsi bardziej. Delikatniejsi. Nas łatwo zranić - mówi w książce.

Czytamy w niej, że "empatia... to takie przyjemne słowo. Oznacza, że rozumiemy drugą osobę, że bardziej odczuwamy. Ja na przykład odczuwam ból drugiej osoby, której chcę pomóc. Jak komuś jest smutno, to mi się udziela wyznaje Michał.

Inne jego wyznanie dotyczy miłości. Że miłość "to jest uczucie bardzo potężne! Ja tego doznałem wtedy kiedy walczyłem o Dominikę w "Down The Road". Ciebie kocham i Jarka. I mamuśkę. I Weronikę z Kubasem. I dużo ludzi kocham. Jak widzisz kogoś podobnego do ciebie, to miłość bierze cię od razu".

W "Łączę światy" poznajemy dzieciństwo Michała, które wspomina jego mama Jolanta Wrzeska-Woszczerowicz, jego liczne podróże. Poznajemy świat jego pracy w urzędzie, o czym opowiada m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. A Michał w książce nazywa ją kobietą wyjątkową. "Pokazała mi jak to jest być urzędnikiem. Jej człowiekiem. Jej rycerzem w jednym. Jestem rycerzem dobra. Wreszcie robię to, co trzeba..." Jest też świat Teatru Razem, w którym Michał występuje, a wprowadza nas do niego Jarek Rebeliński - twórca tego teatru i przyjaciel Michała. "Jarek jest bardzo ważną osobą w moim życiu, on powiedział, że we mnie jest talent aktorski, że mam własne zdanie" - mówi o nim Michał. Michał opowiada też o tym, jakie role mógłby zagrać, a jakich nie. Nie zagrałby na przykład złego człowieka, bo taka rola - jak twierdzi - nie pasuje do niego. Na pytanie Doroty Bielskiej: - Dobra, a teraz wyobraź sobie, że jutro dostajesz telefon z propozycją zagrania w horrorze. Dostajesz dużo pieniędzy. Co ty na to?

Michał odpowiada: "Nie, mogę najwyżej być sexy Draculą. Mogę mieć rolę Draculi, bo on umiał uwodzić, umiał przemieniać. Dracula był tyranem, on zabijał ludzi. A ja bym nie pokazywał, jak morduję, ja bym tylko przemieniał. Uwodził. I to jest aktor ...

