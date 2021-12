Premie i bony świąteczne. Pracodawcy są w tym roku hojniejsi

Bony świąteczne 2021

Co trzeci pracodawca biorący udział w badaniu, zadeklarował przeznaczenie na tegoroczne inicjatywy bożonarodzeniowe od 100 do 300 zł w przeliczeniu na jednego pracownika. W porównaniu z ubiegłym rokiem ten odsetek wzrósł aż o 7 proc.

Autorzy badania wskazują też, że udział firm planujących wydać powyżej 500 zł na pracownika, wynosi 22 proc.. Natomiast najmniejszy w historii przeprowadzania takich badań jest procent firm, które postanowiły przeznaczyć na jednego pracownika od 50 do 100 zł (taki przedział kwotowy wskazało zaledwie 9 proc. respondentów).

Przedsiębiorcy tłumaczą zamiar wypłaty wyższych benefitów wyjątkowo dobrą sytuacją budżetową ich firm. Jest to również odpowiedź na rosnącą presję płacową wywieraną przez pracowników.