Pracownicy urzędu w Miastku zjednoczeni. Utworzyli związek zawodowy. Pierwszy w historii

Nikt z odchodzących wcześniej i później – nieoficjalnie - nie krył, że w miasteckim urzędzie zarobki nie są zadowalające, biorąc pod uwagę nie tylko obciążenie pracą, ale też odpowiedzialność. Dlatego też do życia został powołany związek zawodowy – Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Urzędzie Miejskim w Miastku. Jego przewodniczącą została Anna Maszka-Kozłowska.

- Chcemy przede wszystkim zadbać o nas samych, pracowników. Zależy nam, żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w urzędzie w związku ze zmianami organizacyjnymi i wysokościami zarobków. Nie ukrywajmy, że dysproporcje w płacach sięgają kilku tysięcy złotych. Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ma pensję zasadniczą od 3600 do 4000 zł, a kierownictwo, jak zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz i niektórzy naczelnicy, jeszcze za poprzedniej burmistrz (Danuty Karaśkiewicz – przyp. red.) dostało podwyżki w wysokości nawet 2 000 zł. My wówczas otrzymaliśmy po 150 zł. Dysproporcje są ogromne – zaznacza przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Urzędzie Miejskim w Miastku Anna Maszka-Kozłowska i dodaje, że związek zawodowy nie powstał przeciwko komuś, a jedynie po to, żeby zadbać o pracowników. - To nie są zaniedbania z roku czy dwóch lat. Podwyżek nie było latami. Nasze wynagrodzenia, przy takim obciążeniu praca i odpowiedzialnością, są śmiesznie niskie – zaznacza Anna Maszka-Kozłowska.