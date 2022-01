Pracownica OPS w Cewicach zdefraudowała 40 tys. zł ze świadczeń rodzinnych i 500 plus. Sprawą zajmuje się prokuratura

Proceder wykryły pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Urzędniczka OPS tworzyła podwójne listy wypłat, na podstawie których dublowała świadczenia i trafiały one do jej kieszeni. W ten sposób w ciągu ok. 3 lat miała wyprowadzić z OPS ok. 40 tys. zł ze świadczeń rodzinnych i 500 plus. Według nieoficjalnych informacji kobieta, która pracowała w OPS od ponad 10 lat, przyznała się do defraudacji, a swoje postępowanie miała tłumaczyć tym, że nie była doceniana i mało zarabiała. Już po wykryciu procederu miała także o prosić możliwość kontynuacji pracy w OPS z przeniesieniem na inne stanowisko i deklarowała zwrot zdefraudowanych pieniędzy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zgłosiła sprawę do prokuratury, a kobieta została zwolniona dyscyplinarnie.

- Wpłynęło zawiadomienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostało to przesłane na policję, która wszczęła dochodzenie w sprawie oszustwa i podrabiania dokumentów