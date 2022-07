Prace drogowe w Sopocie. W następny weekend objazdy dla wjeżdżających z Gdańska Aleją Niepodległości

W przyszły weekend wjeżdżający do Sopotu głównym trójmiejskim ciągiem przelotowym mogą się spodziewać sporych korków. Od 22 lipca, godz. 17:30 do 24 lipca ok. godz. 20:00 trwać będzie remont wlotowego fragmentu al. Niepodległości z Gdańska. Prace obejmą ponad 200-metrowy odcinek, od numeru 649 do 665. Drogowcy z firmy MTM wracają w to miejsce po niemal rocznej przerwie, gdy podobny weekendowy remont objął wcześniejsze 300 metrów Niepodległości między numerami 627 a 649.