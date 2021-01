Pożar w gminie Cedry Wielkie 26.01.2021 r. Nie żyje 80-letni mężczyzna

Tragiczny wypadek w Gdańsku. 26.12.2020 r. Nie żyją dwie osoby, trzecia w stanie krytycznym. Policja wciąż szuka świadków zdarzenia

Choć nie są jeszcze znane przyczyny tragicznego wypadku, do jakiego doszło w sobotę, 26.12.2020 r. o godzinie 2 w nocy na ul. Siennickiej w Gdańsku, to prawdopodobnie zbyt duża prędkość i złe warunki drogowe doprowadziły tragedii. Kierowca opla corsy nagle stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby, trzecia w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Na policję zgłosiły się już osoby posiadające informacje o okolicznościach tego zdarzenia. Jednak mundurowi wciąż apelują o kontakt do bezpośrednich świadków wypadku oraz osób, które mogą mieć wiedzę na temat szerszego kontekstu całej sytuacji.