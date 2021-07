Pożar w firmie Secespol w Nowym Dworze Gdańskim. Płonął budynek przeznaczony do rozbiórki Kamil Kucharski

W godzinach popołudniowych w piatek 2.07.2021 w Nowym Dworze Gdańskim doszło do pożaru na terenie należącym do firmy Secespol. Ogień pojawił się w budynku przeznaczonym do rozbiórki.