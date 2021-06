Powstają filmy i seriale o Krzysztofie Krawczyku, Maryli Rodowicz i Beacie Kozidrak. Życie ikon polskiej popkultury na filmowo

Andrzej Kosmala, wieloletni przyjaciel i menedżer Krzysztofa Krawczyka, zdradził "Super Expressowi", że

życie tego zmarłego niedawno piosenkarza to gotowy scenariusz na serial. Dlatego trwają już poważne przymiarki do nakręcenia serialowej wersji życia tego wybitnego artysty.

Będzie serial o Krzysztofie Krawczyku

Wiele się działo w życiu tego niezapomnianego wokalisty, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Ogromna kariera, potem wyjazd do Stanów Zjednoczonych i powrót do Polski. Życie prywatne też obfitowało w wydarzenia - trzy żony i różne, inne przejścia, z którymi musiał sobie dać radę piosenkarz. Nic dziwnego, że przy takim życiorysie, po śmierci artysty pojawiła się kolejka chętnych reżyserów do stworzenia serialu.

Kosmala mówi, że pierwsze rozmowy w tej sprawie odbywały się w porozumieniu z samym artystą, jeszcze za jego życia. Są nawet napisane trzy pierwsze odcinki serialu na podstawie książki biograficznej „Krzysztof Krawczyk. Życie jak wino”. I dodaje, że sam Krzysztof Krawczyk marzył o tym, by takie filmowe albo serialowe dzieło o nim powstało.