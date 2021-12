Powiat malborski: za darmo naprawia rowery mieszkańcom. Został okradziony

Naprawa i konserwacja rowerów

Krzysztof Mikołajczyk jest dobrze znany mieszkańcom. Działa w stowarzyszeniu Aktywni Stare Pole, a od kilku lat za darmo zajmuje się naprawą i konserwacją rowerów. Robi to hobbistycznie, ale ma renomę profesjonalnego i rzetelnego fachowca.

- Ja jestem starym rowerzystą. Polskę zjeździłem wszerz i wzdłuż, więc na rowerach się znam. Rozniosło się to po Starym Polu i ludzie zaczęli do mnie przychodzić. Jak ktoś ma rower, to wie, że non stop potrzebna jest jakaś naprawa, a najbliżej jest do Malborka. Dlatego postanowiłem, że będę serwisował rowery dla mieszkańców. Po pierwsze, mogę to robić za darmo, bo mam stały dochód, czyli emeryturę; po drugie - mam garaż, który mogę wykorzystywać na warsztat; po trzecie, bo mi się chce. Wychodzę z założenia, że jak możesz zrobić coś dobrego, masz możliwości, to zrób to, wyjdź do ludzi i im pomóż – mówi pan Krzysztof.