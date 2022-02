Poważny pożar w Łyśniewie Sierakowickim - straty sięgają pół miliona złotych

Pożar w Łyśniewie Sierakowickim - ogień zajął pomieszczenie gospodarcze i garaże

Właściciel gospodarstwa, przed dotarciem strażaków, próbował jeszcze na własną rękę jakoś ugasić pożar. Mężczyzną zajęli się ratownicy, gdyż istniało podejrzenie, iż mógł podtruć się oparami . Następnie przewieziono go do szpitala.

Zgłoszenie o pożarze trafiło do kartuskich strażaków ok. godz. 4.30. Jak podaje st. kpt. Marek Szwaba , oficer prasowy KP PSP w Kartuzach, po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów ogień obejmował już budynek gospodarczy oraz przyległe garaże. Paliło się całe ich wyposażenie, a także 2,5 tys. l oleju napędowego.

Pożar w Łyśniewie Sierakowickim - straty szacowane na 500 tys. zł

Z ogniem przez ponad 5 godzin walczyło 5 zastępów straży pożarnej. Straty są ogromne. Zniszczeniu uległ m.in. budynek gospodarczy i garaże, elewacja szczytowa pobliskiego budynku mieszkalnego, a także szyby w jego oknach. Ponadto spłonęły dwa samochody, trzeci wraz z motocyklem zostały jeszcze uszkodzone. Do niczego nie nadają się również sprzęt gospodarczy i warsztatowy - a przynajmniej to, co z tych narzędzi zostało. Spaleniu uległa też tona nawozu, 40 ton zboża, 50 metrów sześciennych drewna opałowego i wspomniane 2,5 tys. litrów oleju napędowego.