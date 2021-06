Potrącił 9-latkę samochodem i uciekł. 64-latek z Człuchowa stracił już prawo jazdy

Słupski deweloper oskarżony o wielomilionowe wyłudzenia. "Jestem kompletnie niewinny" - twierdzi Wiesław Śledź

Wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzeń nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 13 milionów złotych oraz wyłudzenie kredytu w banku i kolejne usiłowania wyłudzeń usług i towarów na szkodę m.in. firmy budowlanej, meblarskiej, finansowej, żwirowni, banku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku czy gminy Słupsk – to tylko kilka z listy niemal 60 przestępstw zarzucanych słupskiemu deweloperowi. Proces jego i współpracowników rozpoczął się w środę 16 czerwca 2021 r. - Mam wielu przeciwników, działałem społecznie, działałem przy budowie tarczy antyrakietowej w Słupsku, działałem – że tak powiem – politycznie, w jakimś zakresie i od tamtego momentu zaczęły się różne kontrole, stawiane nieprawdziwe zarzuty, brak wypłat VAT-u, niszczony majątek do dnia dzisiejszego – twierdzi Wiesław Śledź i przekonuje, że to on stał się ofiarą fiskusa i organów ścigania.