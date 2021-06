Potrącenie pieszego w Otłowcu. 18.06.2021 r. Rannego mężczyznę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku Karolina Staniszewska

Na DK 55 w Otłowcu w piątek, 18.06.2021 r. doszło do nieszczęśliwego wypadku – potrącony przez samochód został pracownik wykaszający trawę. 41-letniego mężczyznę z ciężkimi obrażeniami ciała przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku. Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.