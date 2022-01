Postołowo liderem popularyzacji footgolfa. Na czym polega nowa dyscyplina sportu, która przyciąga piłkarzy na pola golfowe

Footgolf raczkował na polu golfowym w Postołowie

- Footgolf to połączenie piłki nożnej i zasad golfa, czyli gry na polu golfowym. Wykorzystujemy piłkę nożną rozmiaru 5. Trafiamy do specjalnie przygotowanych dołków, które mają średnicę 50 cm. Dołki zdobywamy, starając się oddać jak najmniej kopnięć. Gramy na jednym z dwóch pól w Polsce. Jedno jest w Postołowie, niedaleko Gdańska, a drugie niedaleko Wrocławia (w Brzeźnie na północ od miasta – przyp.). W Postołowie jest 9 dołków, z których każdy jest unikalny, o zróżnicowanej trudności, od 50 do nawet 250 metrów. Każdy dołek ma określoną normę na jego zdobycie. Zasady są zbliżone do golfa, gdzie liczy się oddanie jak najmniejszej liczby uderzeń. Im więcej prób podejmujemy, tym gorszy jest wynik - wyjaśnia Rafał Bielawa, prezes Polskiej Federacji Footgolfa, która wywodzi się z Gdańska.